Лидеры японского автопрома Toyota, Nissan и десять других ведущих производителей объединили усилия для разработки программного обеспечения.

Новая исследовательская группа Advanced SoC Research for Automotive (ASRA) должна создать высокоэффективные полупроводники (SoC) для транспортных средств. Весь опыт и умение отраслевых талантов целенаправленно направлено на разработку инновационных автомобильных микросхем до 2028 года.

Ожидается, что с 2030 года SoC начнут устанавливать в автомобили массового производства. К такому шагу лидеров автопрома побудил тот факт, что сейчас в каждом автомобиле используется не менее 1000 полупроводников и эта технология становится все больше критической.

Инициаторы образованной исследовательской группы убеждены, что в новую эру цифровых электромобилей программное обеспечение является ключевым.

Среди членов ASRA:

автопроизводители Toyota, Honda, Mazda, Nissan и Subaru;

производители электрических компонентов Denso и Panasonic;

производители полупроводников Cadence Design Systems, Mirise tech corp, Renesas Electronics corp, Socionext inc., Synopsys Japan.

Прежде всего речь идет о том, что системы на процессоре обеспечивают многие функции, в том числе возможности автономного вождения, информационно-развлекательного блока.

Производители микросхем обычно создают только одну часть компьютерной системы, которую объединяют вместе на печатной плате, а SoC интегрирует это все на одном чипе - процессор, память, терминалы ввода/вывода и многое другое. Инфографика: ASRA

Инженеры ASRA стремятся разработать SoC с технологией микросхем и различными типами полупроводников. Сколки - это меньшие чипы, которые используются для формирования большего. Они могут помочь сократить время и затраты на разработку, предлагая большую производительность.

Уже сообщено, что исследовательская группа будет сотрудничать с промышленностью, правительством и другими партнерами для совершенствования технологии.