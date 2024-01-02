Лідери японського автопрому Toyota, Nissan та десять інших провідних виробників об’єднали зусилля для розробки програмного забезпечення.

Нова дослідницька група Advanced SoC Research for Automotive (ASRA) має створити високоефективні напівпровідники (SoC) для транспортних засобів. Весь досвід і вміння галузевих талантів цілеспрямовано направлено на розробку інноваційних автомобільних мікросхем до 2028 року.



Очікується, що з 2030 року SoC розпочнуть встановлювати в автомобілі масового виробництва. До такого кроку лідерів автопрому спонукав той факт, що нині в кожному автомобілі використовується щонайменше 1000 напівпровідників і ця технологія стає все більше критичною.

Ініціатори утвореної дослідницької групи переконані, що у нову еру цифрових електромобілів програмне забезпечення є ключовим.

Серед членів ASRA:

автовиробники Toyota, Honda, Mazda, Nissan і Subaru;

виробники електричних компонентів Denso та Panasonic;

виробники напівпровідників Cadence Design Systems, Mirise tech corp, Renesas Electronics corp, Socionext inc., Synopsys Japan.

Насамперед йдеться про те, що системи на процесорі забезпечують багато функцій, у тому числі можливості автономного водіння та інформаційно-розважального блоку.

Виробники мікросхем зазвичай створюють лише одну частину комп’ютерної системи, яку об’єднують разом на друкованій платі, а SoC інтегрує це все на одному чіпі - процесор, пам'ять, термінали вводу/виводу та багато іншого. Інфографіка: ASRA

Інженери ASRA прагнуть розробити SoC з технологією мікросхем і різними типами напівпровідників. Сколки — це менші чіпи, які використовуються для формування більшого. Вони можуть допомогти скоротити час і витрати на розробку, пропонуючи більшу продуктивність.

Уже повідомлено, що дослідницька група співпрацюватиме з промисловістю, урядом та іншими партнерами для вдосконалення технології.