По меньшей мере семь автомобилей были разрушены в огне на этот раз.

Инцидент произошел в шведском городе Мальмё в начале этой недели. И, хотя пожарные прибыли быстро, им не удалось спасти автомобили, припаркованные на улице. Однако они остановили огонь, прежде чем он добрался до здания.

Беседуя с местными СМИ, руководитель спасательных служб Магнус Келин заявил, что ему трудно поверить, что пожар произошел по естественным причинам, предполагая умышленный поджог. Полиция расследует пожар. Местный ресурс SVT добавляет, что жителям близлежащих домов было направлено уведомление об опасном дыме от огня.

На кадрах с места происшествия видно, что несколько Tesla Model S, пострадавших от огня и по крайней мере одна Model 3. В результате пожара никто не пострадал.

Интересно, что это не первый случай пожара в магазине Tesla в Мальмё. Electrek в 2017 году сообщал о пожаре в здании торгового зала и сервисного центра этого же автосалона. В тот раз пожар уничтожил значительно больше машин.

Фото: пожар в автосалоне в декабре 2017 года / Electrek