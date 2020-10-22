Щонайменше сім автомобілів були зруйновані у вогні цього разу.

Інцидент трапився у шведському місті Мальмьо на початку цього тижня. І, хоча пожежники прибули швидко, їм не вдалось врятувати автомобілі, припарковані на вулиці. Однак вони зупинили вогонь, перш ніж він дістався будівлі.

Розмовляючи з місцевими ЗМІ, керівник рятувальних служб Магнус Келін заявив, що йому важко повірити, що пожежа сталася з природних причин, припускаючи навмисний підпал. Поліція розслідує пожежу. Місцевий ресурс SVT додає, що мешканцям довколишніх будинків було надіслано повідомлення про небезпечний дим від вогню.

На кадрах з місця події видно, що кілька Tesla Model S, постраждалих від вогню та принаймні одна Model 3. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.



Цікаво, що це не перший випадок пожежі в магазині Tesla у Мальмьо. Electrek у 2017 році повідомляв про пожежу в будівлі торгового залу та сервісного центру цього ж автосалону. Того разу пожежа знищила значно більше машин.

Фото: пожежа в автосалоні у грудні 2017 року / Electrek