Не обойдется и без первого "Терминатора" – Арнольда Шварценеггера.

23 мая 2019 года был опубликован первый трейлер нового фильма о Терминаторе. Он выйдет на экраны уже в ноябре этого года. Фильм будет называться "Терминатор. Темная судьба" (Dark Fate).

Судя по трейлеру, сюжет фильма не будет отличаться от предыдущих – борьба человекообразных роботов в нашем времени между людьми и между собой. Первый Терминатор – неизменный Арнольд Шварценеггер – тоже появится в фильме. Правда, неизвестно, насколько большой будет его роль. Также вернется "первая" Сара Конор – мать будущего мятежника войны людей против роботов. Ее роль, как и в первой серии, выполняет Линда Гамильтон. А вот роль новейшего Терминатора выполнит Габриэль Луна – новичок в этой роли.

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Судя по трейлеру, в фильме будет много автомобилей, погонь и спецэффектов. Правда, критики уже заметили, что спецэффекты не всегда удачные. В частности, когда Луна перепрыгивает из своего грузовика, видно, что он и все вокруг – только компьютерная графика.

Смотрите трейлер нового фильма о Терминаторе:

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