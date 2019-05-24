Не обійдеться й без першого "Термінатора" – Арнольда Шварценегера.

23 травня 2019 року був опублікований перший трейлер нового фільму про Термінатора. Він вийде на екрани вже в листопаді цього року. Фільм матиме назву "Термінатор. Темна доля" (Dark Fate).

Судячи з трейлера, сюжет фільму не надто відрізнятиметься від попередніх – боротьба людиноподібних робітів в нашому часі між людьми та між собою. Перший Термінатор – незмінний Арнольд Шварценеггер – теж з'явиться у фільмі. Щоправда, невідомо, наскільки великою буде його роль. Також повернеться "перша" Сара Конор – мати майбутнього заколотника війни людей проти роботів. Її роль, як і в першій серії, виконує Лінда Гамільтон. А от роль найновішого Термінатора виконає Габріель Луна – новачок в цій ролі.

Читайте також: культовий "Харлей" термінатора виставлять на аукціон

Судячи з трейлера, в фільмі буде багато автомобілів, погонь та спецефектів. Щоправда, критики вже зауважили, що спецефекти не завжди вдалі. Зокрема, коли Луна перестрибує зі своєї вантажівки, видно, що він та все навколо – лише комп'ютерна графіка.

Дивіться трейлер нового фільму про Термінатора:

Нагадаємо, що оригінальну VW Jetta з першого "Форсажу" продають за 100 тис доларів