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Аукціон розраховує виручити за оригінальний Harley-Davidson Fat Boy, що знімався у фільмі Terminator 2.

Свого часу “Термінатор” став більше, ніж бестселером – це був фантастичний фільм про майбутнє, що випередив свій час. Він став першим фільмом, що привернув загальну увагу до комп’ютерних спецефектів. Оригінальна стрічка займає почесне місце у історії кіномистецтва, а наступні франшизи лише збільшили популярність металевого андроїда-захисника. Одну з головних ролей у другій частині “Термінатора” зіграв Harley-Davidson FLSTF Fat Boy. У червні знаменитий Fat Boy буде виставлено на торги аукціонним будинком Profiles in History.

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Аукціон надав небагато інформації про технічний стан байка, однак такий колекційний артефакт, скоріш за все, має близький до ідеального стан. Експерти прогнозують, що Harley піде з молотка за 200-300 тисяч доларів.

Окрім “залізного коня” металевого захисника Сари та Джона Коннор, наступного місяця аукціон виставить на продаж ще кілька цікавих кіно-артефактів. Серед них колекційні фігурки: мотоцикл Lawmaster з фільму “Суддя Дредд”, мініатюрний космічний корабель “Юпітер 1” з картини 1988 року “Загублені у космосі”, зоряний космічний корабель з “Чужих” Джеймса Камерона та багато інших цікавих реквізитів.

До речі, продажі моделі Fat Boy, після виходу на екрани “Термінатор 2: Судний день” у 1991 році, збільшились у кілька разів.

У твіті від аукціону показані деякі цікаві лоти категорії “Видатні легенди Голлівуду”.

I AM THE LAW: Join us June 5-8 for our Icons & Legends of Hollywood Auction, featuring vehicles, figures, props, and maquettes from 1995's JUDGE DREDD https://t.co/3NdjPzeIWv pic.twitter.com/K8NMNnIwhN — Profiles In History (@pihauctions) 16 травня 2018 р.

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