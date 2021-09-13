В первом квартале 2021 года в США зафиксирован худший показатель смертности на дорогах за последние 12 лет. Среди причин – превышение скорости, езда без ремней безопасности и в состоянии наркотического (алкогольного) опьянения.

Национальное управление безопасности дорожного движения Министерства транспорта США (NHTSA) опубликовало отчет о смертности на дорогах страны в результате дорожно-транспортных происшествий за первый квартал 2021 года.

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Статистика неутешительна: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество смертельных случаев выросло на 10,5% – до 8 730 человек против 7 900. Это худший показатель за последние 12 лет.

В январе – марте 2021 года удельный коэффициент смертности на 100 млн пройденных миль (160 млн км) составил 1,26 случая. Для сравнения: в 2020 этот показатель был 1,12, а в 2019-м – 1,05.

Примечательно, что увеличение количества смертельных случаев происходит на фоне уменьшения расстояния, пройденного американскими водителями вследствие карантинных ограничений и перехода на удаленную работу. Так, в первом квартале суммарное пройденное расстояние уменьшилось на 2,1%, или примерно на 14,9 млрд миль.

В NHTSA отмечают, что одна из главных причин роста смертности – значительное изменение поведенческой модели водителей. По сравнению с 2020 годом участились случаи, когда водители ведут себя на дорогах опрометчиво и даже рискованно, превышают скорость, пренебрегают ремнями безопасности, а также садятся за руль в состоянии наркотического (алкогольного) опьянения.