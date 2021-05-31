Общие показатели аварийности увеличились при этом количество травмированных и погибших лиц меньше чем в прошлом году.

За первые 4 мес. 2021 г. количество ДТП на дорогах Украины значительно возросло – на 23%, составив 55,8 тыс. шт.

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Несмотря на это, количество ДТП, где были травмированные или погибшие люди, снизилась с 6,8 до 6 тыс. случаев (-11,8% по показателям соответствующего периода прошлого года), также меньше стало количество пострадавших в авариях лиц (-17,4% погибших и -14,7% травмированных).