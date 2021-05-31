Загальні показники аварійності збільшились при цьому кількість травмованих та загиблих осіб менша ніж у минулому році.

За перші 4 міс. 2021 р. кількість ДТП на дорогах України значно зросла – на 23%, склавши 55,8 тис. шт.

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Не зважаючи на це, кількість ДТП, де були травмовані чи загиблі люди, знизилась з 6,8 до 6 тис. випадків (-11,8% по показників відповідного періоду минулого року), також меншою стала кількість постраждалих в аваріях осіб (-17,4% загиблих та -14,7% травмованих).