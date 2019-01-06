На самом деле, владельцы пикапов объявили бойкот владельцам электромобилей Tesla – они блокируют зарядные станции для них.

В США распространяется движение против электромобилей. Его возглавили владельцы традиционных американских пикапов. В последнее время все чаще несколько пикапов перекрывают доступ к зарядкам Supercharger, которые созданы для автомобилей Tesla. Порой машины просто стоят так, чтобы ни одна Tesla не смогла подъехать и зарядиться, порой владельцы пикапов еще и оскорбляют обладателей "зеленых" авто. Движение против электромобилей уже приобрело название "заморозка" (ICE).

Конечно, владельцы Tesla не остаются в долгу – один из них выпустил видео, как с помощью Tesla Model X отбуксировать пикап, который препятствует заправке.

Продолжение следует…

Напомним, что Tesla Model X потащила 130-тонный самолет.