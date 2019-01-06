Насправді, власники пікапів оголосили бойкот власникам електромобілів Tesla – вони блокують зарядні станції для них.

В США поширюється рух проти електромобілів. Його очолили власники традиційних американських пікапів. Останнім часом все частіше кілька пікапів перекривають доступ до зарядок Supercharger, які збудовані для автомобілів Tesla. Деколи машини просто стоять так, щоб жодна Tesla не змогла під’їхати та зарядитись, деколи власники пікапів ще й ображають володарів "зелених" авто. Рух проти електромобілів вже набув назви "заморозка" (ICE).

Звичайно, власники Tesla не залишаються в боргу – один з них випустив відео, як за допомогою Tesla Model X відбуксирувати пікап, який перешкоджає заправці.

Далі буде…

Нагадаємо, що Tesla Model X потягла 130-тонний літак.