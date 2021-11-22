Ежегодно Consumer Reports составляет список самых надежных производителей новых автомобилей. Рейтинг на 2021 год уже готов, и он практически не изменился с точки зрения того, какие бренды считают покупатели наиболее надежными.

Сам рейтинг определяется средней стоимостью отдельных моделей каждой марки. Автомобили оцениваются по шкале от 0 до 100, средняя оценка – 41 – 60. Для того, чтобы бренд попал в список, должны быть данные минимум по двум его моделям. Вот почему в списке отсутствуют такие бренды как Alfa Romeo, Dodge, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi или Polestar.

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Топ-10 самых надежных брендов по версии Consumer Reports: