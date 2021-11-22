Щорічно Consumer Reports складає список найнадійніших виробників нових автомобілів. Рейтинг на 2021 рік вже готовий, і він практично не змінився з погляду того, які бренди вважають покупці найбільш надійними.

Сам рейтинг визначається середньою вартістю окремих моделей кожної марки. Автомобілі оцінюються за шкалою від 0 до 100, середня оцінка – 41-60. Для того, щоб бренд потрапив до списку, повинні бути дані щонайменше за двома його моделями. Ось чому в списку відсутні такі бренди як Alfa Romeo, Dodge, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi або Polestar.

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Топ-10 найнадійніших брендів за версією Consumer Reports: