Щорічно Consumer Reports складає список найнадійніших виробників нових автомобілів. Рейтинг на 2021 рік вже готовий, і він практично не змінився з погляду того, які бренди вважають покупці найбільш надійними.
Сам рейтинг визначається середньою вартістю окремих моделей кожної марки. Автомобілі оцінюються за шкалою від 0 до 100, середня оцінка – 41-60. Для того, щоб бренд потрапив до списку, повинні бути дані щонайменше за двома його моделями. Ось чому в списку відсутні такі бренди як Alfa Romeo, Dodge, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi або Polestar.
Читайте також: Названі найнадійніші автомобілі 2021 року
Топ-10 найнадійніших брендів за версією Consumer Reports:
- Lexus - 76
- Mazda - 75
- Toyota - 71
- Infiniti - 69
- Buick - 66
- Honda - 66
- Subaru - 66
- Acura - 64
- Nissan - 63
- Mini - 60