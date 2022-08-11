Hennessey Venom F5 Roadster оснащен турбо двигателем мощностью 1 817 л.с. Суперкар сможет развить более 480 км/ч и готовится побить мировой рекорд скорости в своем классе.

Опубликованы первые тизеры Hennessey Venom F5 Roadster. Сверхскоростной суперкар с открытым верхом официально презентуют в конце месяца на шоу ретро-авто в Калифорнии. Об этом сообщает официальный сайт Hennessey.

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Новый Hennessey Venom F5 Roadster примет эстафету у купе F5, все 24 экземпляра которого уже раскуплены по цене $2,1 миллиона. Кабриолет будет несколько дороже.

Как и купе, Hennessey Venom F5 Roadster оснащен 6,6-литровым V8 с двумя турбинами. Двигатель развивает 1 817 л.с. и обладает максимальным крутящим моментом в 1 616 Н∙м. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная КПП.

Суперкар Hennessey Venom F5 Roadster практически полностью выполнен из карбона, поэтому весит всего 1 360 кг. Разработчики считают, что такой легкий и мощный автомобиль способен развить более 480 км/ч и побить мировой рекорд скорости среди серийных авто, который принадлежит SSC Tuatara.

Судя по фото, от купе новая модель отличается только съемной карбоновой крышей. У авто характерный силуэт со сдвинутым вперед салоном и поднятой задней частью. Среди особенностей модели – панель приборов прямо на руле и мультимедиа от Apple.