Hennessey Venom F5 Roadster оснащений турбодвигуном потужністю 1817 к. с. Суперкар зможе розвинути понад 480 км/год та готується побити світовий рекорд швидкості у своєму класі.

Опубліковано перші тизери Hennessey Venom F5 Roadster. Надшвидкісний суперкар з відкритим верхом офіційно презентують наприкінці місяця на шоу ретро-авто у Каліфорнії. Про це повідомляє офіційний сайт Hennessey.

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Новий Hennessey Venom F5 Roadster прийме естафету у купе F5, всі 24 екземпляри якого вже розкуплені за ціною $2,1 мільйона. Кабріолет буде дещо дорожчим.

Як і купе, Hennessey Venom F5 Roadster оснащений 6,6-літровим V8 із двома турбінами. Двигун розвиває 1817 к. с. і володіє максимальним крутним моментом в 1616 Н∙м. У парі з ним працює 7-ступінчаста роботизована КПП.

Суперкар Hennessey Venom F5 Roadster практично повністю виконаний з карбону, тому важить лише 1360 кг. Розробники вважають, що такий легкий і потужний автомобіль здатний розвинути понад 480 км/год і побити світовий рекорд швидкості серед серійних авто, що належить SSC Tuatara.

Судячи з фото, від купе нова модель відрізняється тільки карбоновим дахом, що знімається. У авто характерний силует зі зрушеним вперед салоном та піднятою задньою частиною. Серед особливостей моделі — панель приладів прямо на кермі та мультимедіа від Apple.