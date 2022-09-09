Покупатели начинают избегать новых автомобилей – тревожный знак для автомобильной промышленности.

Благодаря дефициту, инфляции и огромным дилерским наценкам, покупка новых автомобилей стала невыгодной. Американское агентство GfK AutoMobility подтверждает это в своем исследовании.

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Учитывая эти безудержные проблемы, неудивительно, что некоторые покупатели нажимают на тормоз и переосмысливают необходимость покупать новый автомобиль.

Согласно июльской статистике GfK AutoMobility, 57% потребителей не намерены покупать новый автомобиль. Это самый высокий уровень с 2016 года, и в отчете отмечается, что некоторые из самых важных демографических групп отказываются от новых автомобилей.

Среди возможных покупателей поколения Y и поколения X, в возрасте от 25-42 до 43-57 лет, только 37% планируют приобрести новый автомобиль в ближайшие два года. Это на 8% меньше, чем в июле 2020 года, и GfK AutoMobility отметила, что “уровни похожи для тех, кто намерен приобрести новый или подержанный автомобиль в течение следующих 3 месяцев, 6 месяцев или 1 года”.

Интересно, что потребители, как со средним, так и с высоким доходом, отказываются от новых автомобилей. Для 3-месячных тех, кто зарабатывает от 50 000 до 100 000 долларов США в год, только 44% планируют приобрести новый автомобиль, и это на 10% меньше, чем в 2020 году. Это соответствует 10%-му увеличению тех, кто хочет приобрести подержанный автомобиль.

Домохозяйства, зарабатывающие 150 000 долларов США или более, также проявляют меньший интерес к новым автомобилям, поскольку только 72% тех, кто намерен через 3 месяца, ожидают приобретения нового автомобиля. Хотя это гораздо выше, чем в низших группах доходов, это все равно падение на 5% с января этого года.

Кроме того, 21% зарабатывающих от 100 000 до 150 000 долларов США ищут исключительно подержанные автомобили. Еще 19% одинаково рассматривают новые и подержанные автомобили.

В отчете также отмечается, что настроение потребителей хмурое, поскольку только 21% считают, что сейчас хорошее время для покупки автомобиля. Такого уровня не было со времен Великой рецессии, и большинство потребителей считают, что пришло хорошее время подождать.

Это не единственный упреждающий индикатор для автомобильной промышленности, поскольку заказчики даже отказываются от полноразмерных пикапов (FSP) – как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Gfk AutoMobility отметила, что это “первый поворот в, казалось бы, безудержном росте FSP за последние 2 года”.

Старший вице-президент GfK AutoMobility Джули Кенар отметила: “Потребители, покупающие новые автомобили, являются источником жизни автомобильной промышленности”, но “заказчики не могут терпеть столько негативных факторов сразу — цены на бензин, инфляцию и самые высокие цены на новые автомобили за всю историю отрасли”.