Покупці починають уникати нових автомобілів – це тривожний знак для автомобільної промисловості.

Завдяки дефіциту, інфляції та величезним дилерським націнкам купівля нових автомобілів стала невигідною. Американське агентство GfK AutoMobility підтверджує це у своєму дослідженні.

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Враховуючи ці нестримні проблеми, не дивно, що деякі покупці натискають на гальма та переосмислюють необхідність купувати новий автомобіль.

Відповідно до липневої статистики GfK AutoMobility, 57% споживачів не мають наміру купувати новий автомобіль. Це найвищий рівень з 2016 року, і в звіті зазначається, що деякі з найважливіших демографічних груп відмовляються від нових автомобілів.

Серед ймовірних покупців покоління Y і покоління X, віком від 25-42 до 43-57 років, лише 37% планують придбати новий автомобіль у найближчі два роки. Це на 8% менше, ніж у липні 2020 року, і GfK AutoMobility зазначила, що «рівні подібні для тих, хто має намір придбати новий або вживаний автомобіль протягом наступних 3 місяців, 6 місяців або 1 року».

Цікаво, що споживачі як із середнім, так і з високим доходом відмовляються від нових автомобілів. Для 3-місячних тих, хто заробляє від 50 000 до 100 000 доларів США на рік, лише 44% планують придбати новий автомобіль, і це на 10% менше, ніж у 2020 році. Це відповідає 10%-му збільшенню тих, хто бажає придбати вживаний автомобіль.

Домогосподарства, які заробляють 150 000 доларів США або більше, також виявляють менший інтерес до нових автомобілів, оскільки лише 72% тих, хто має намір через 3 місяці, очікують придбання нового автомобіля. Хоча це значно вище, ніж у нижчих групах доходів, це все одно падіння на 5% із січня цього року.

Крім того, 21% тих, хто заробляє від 100 000 до 150 000 доларів США, шукають виключно вживані автомобілі. Ще 19% однаково розглядають нові та вживані автомобілі.

У звіті також відзначається, що настрій споживачів похмурий, оскільки лише 21% вважають, що зараз гарний час для покупки автомобіля. Такого рівня не було з часів Великої рецесії, і більшість споживачів вважають, що настав гарний час почекати.

Це не єдиний попереджувальний індикатор для автомобільної промисловості, оскільки замовники навіть відмовляються від повнорозмірних пікапів (FSP) – як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Gfk AutoMobility зазначила, що це «перший поворот у, здавалося б, нестримному зростанні FSP за останні 2 роки».

Старший віце-президент GfK AutoMobility Джулі Кенар зазначила: «Споживачі, які купують нові автомобілі, є джерелом життя автомобільної промисловості», але «замовники не можуть терпіти стільки негативних факторів одразу — ціни на бензин, інфляцію та найвищі ціни на нові автомобілі за всю історію галузі».