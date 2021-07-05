В Калифорнии водителя оштрафовали за установку тарелки SpaceX Starlink на автомобиль.

По информации CNBC, на калифорнийском шоссе офицер дорожного патруля остановил водителя Toyota Prius и оштрафовал его за установку на машину устройства, которое мешает обзору. На капоте машины стояла тарелка от Starlink.

Офицер полиции не объяснил, с какой максимальной скоростью двигался Toyota Prius, но его водитель точно не превышал разрешенный лимит, так как штраф был за другое нарушение. В этом случае он мог бы еще выписать штраф за возможную угрозу другим транспортным средствам, если бы тарелка оторвалась на большой скорости.

Когда полицейский спросил, не мешает ли тарелка обзору, водитель ответил, что немного мешает, но только при выполнении правого поворота.

Офицер выписал водителю штраф за незаконную установку тарелки, согласно разделу 26708 (a) (2) Кодекса законов штата Калифорния о транспортных средствах. Согласно ему нельзя вешать или устанавливать на внешнюю часть машины какие-либо предметы, также нельзя устанавливать на зеркало заднего вида гаджеты, а мобильный телефон нельзя устанавливать при помощи адаптера на лобовое стекло изнутри.

Технически тарелку можно установить внутрь открытого багажника пикапа без нарушения закона. Starlink на текущий момент не позволяла размещение тарелки на машинах. Разработчик рекомендовал размещать антенну во дворе или на крыше дома, чтобы никакие препятствия, даже ветви деревьев, не закрывали линию обзора антенны до горизонта, так как это приведет к ухудшению или даже прерыванию сигнала.

Водитель объяснил, что он использовал антенну по назначению для получения доступа в пути через сеть Интернет к своему рабочему проекту. Для этого он приспособил комплект бета-тестера спутникового интернета Starlink.

Starlink – быстро растущий высокоскоростной интернет-сервис SpaceX, который использует более 1500 спутников, вращающихся вокруг Земли. По словам генерального директора Илона Маска, с момента запуска открытой бета-версии сервиса в феврале количество активных пользователей сети превысило 69 000 человек в 12 странах, а к этому времени в следующем году компания планирует достичь примерно 500 000 пользователей.

В начале июня пользователи Starlink стали жаловаться, что при нагревании до +50°C тарелки с ФАР отключаются на срок до 7 часов. Причем за это оборудование пользователи из Аризоны и других жарких штатов США заплатили $499, а абонентская плата в месяц составляет $99 вне зависимости от того, есть интернет или нет. Starlink не возмещает деньги за простой тарелки из-за ее перегрева.

В марте этого года SpaceX начала процесс получения разрешений на подключение к Starlink грузовиков, самолетов и кораблей.