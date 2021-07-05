У Каліфорнії водія оштрафували за установку тарілки SpaceX Starlink на автомобіль.

За інформацією CNBC, на каліфорнійському шосе офіцер дорожнього патруля зупинив водія Toyota Prius і оштрафував його за установку на машину пристрою, що заважає огляду. На капоті машини стояла тарілка від Starlink.

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Офіцер поліції не пояснив, з якою максимальною швидкістю рухався Toyota Prius, але його водій точно не перевищував дозволений ліміт, так як штраф був за інше порушення. У цьому випадку він міг би ще виписати штраф за можливу загрозу іншим транспортним засобам, якби тарілка відірвалася на великій швидкості.

Коли поліцейський запитав, чи не заважає тарілка огляду, водій відповів, що трохи заважає, але тільки при виконанні правого повороту.

Офіцер виписав водію штраф за незаконну установку тарілки, згідно з розділом 26708 (a) (2) Кодексу законів штату Каліфорнія про транспортні засоби. По ньому не можна вішати або встановлювати на зовнішню частину машини будь-які предмети, також не можна встановлювати на дзеркало заднього виду гаджети, а мобільний телефон не можна встановлювати за допомогою адаптера на лобове скло зсередини.

Технічно тарілку можна встановити всередину відкритого багажника пікапа без порушення закону. Starlink на поточний момент не дозволяла розміщення тарілки на машинах. Розробник рекомендував розміщувати антену у дворі або на даху будинку, щоб ніякі перешкоди, навіть гілки дерев, не закривали лінію огляду антени до горизонту, так як це призведе до погіршення або навіть переривання сигналу.

Водій пояснив, що він використовував антену за призначенням для отримання доступу в дорозі через мережу Інтернет до свого робочого проекту. Для цього він пристосував комплект бета-тестера супутникового інтернету Starlink.

Starlink - швидко зростаючий високошвидкісний інтернет-сервіс SpaceX, який використовує більше 1500 супутників, що обертаються навколо Землі. За словами генерального директора Ілона Маска, з моменту запуску відкритої бета-версії сервісу в лютому кількість активних користувачів мережі перевищила 69 000 осіб в 12 країнах, а до цього часу в наступному році компанія планує досягти приблизно 500 000 користувачів.

На початку червня користувачі Starlink стали скаржитися, що при нагріванні до + 50 ° C тарілки з ФАР відключаються на термін до 7 годин. Причому за це обладнання користувачі з Арізони і інших жарких штатів США заплатили $ 499, а абонентська плата в місяць становить $ 99 незалежно від того, чи є інтернет чи ні. Starlink не відшкодовує гроші за простій тарілки через її перегрів.

У березні цього року SpaceX почала процес отримання дозволів на підключення до Starlink вантажівок, літаків і кораблів.