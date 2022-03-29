Украинское автострахование "Зеленая карта" больше не будет действовать в РФ и Беларуси.

В связи с вооруженной агрессией со стороны России и Беларуси общим собранием полных членов МТСБУ принято решение о расторжении с Национальными Бюро этих стран двусторонних соглашений (Процедурных Правил) о взаимном признании страховых сертификатов “Зеленая карта”.

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В связи с указанным, с 00 час. 00 мин. 05.04.2022 года любые страховые сертификаты “Зеленая карта”, выданные российскими или белорусскими страховыми компаниями, считаются недействительными на территории Украины, а транспортные средства, при отсутствии соответствующего украинского полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, являются необеспеченными (незастрахованными).

Кроме этого, с указанной даты прекращается действие всех украинских договоров международного страхования “Зеленая карта” на территории России и Беларуси.

Страховщикам-полным членам МТСБУ запрещается заключение договоров международного страхования “Зеленая карта”, действие которых распространяется на территорию России или Беларуси.