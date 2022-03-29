Українське автострахування “Зелена картка” більше не діятиме в РФ та Білорусі

У зв’язку зі збройною агресією зі сторони Росії та Білорусі загальними зборами повних членів МТСБУ прийнято рішення про розірвання з Національними Бюро цих країн двосторонніх угод (Процедурних Правил) про взаємне визнання страхових сертифікатів “Зелена картка”.

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У зв’язку з зазначеним, з 00 год. 00 хв. 05.04.2022 року будь-які страхові сертифікати “Зелена картка”, видані російськими або білоруськими страховими компаніями, вважаються недійсними на території України, а транспортні засоби, за умови відсутності відповідного українського полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, є незабезпеченими (незастрахованими).

Крім цього, з означеної дати припиняється дія всіх українських договорів міжнародного страхування “Зелена картка” на території Росії та Білорусії.

Страховикам-повним членам МТСБУ забороняється укладання договорів міжнародного страхування “Зелена картка”, дія яких поширюється на територію Росії чи Білорусії.