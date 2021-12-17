За неделю топливо в розничных сетях АЗС подешевело на 10-40 коп/л.

Розничные сети АЗС за неделю (10-17 декабря) снизили цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10-40 коп./л. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

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В частности, на станциях WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 10 коп./л – до 30,78 грн/л, дизельное топливо – на 14 коп./л – до 30,13 грн/л.

В сети AMIC цены на бензины и ДТ уменьшились на 17 коп./л: А-92 – до 30,03 грн/л, А-95 – до 30,61 грн/л и ДТ – до 29,96 грн/л. Сеть Shell снизила стоимость дизтоплива на 14 коп./л, до 30,13 грн/л, "пятерки" – на 10 коп./л – до 30,78 грн/л.

В сети "Катрал" ДТ и бензин А-92 подешевели на 40 коп./л, до 29,37 грн/л и 29,99 грн/л соответственно, А-95 — на 20 коп./л, до 30,57 грн/л.

Такие сети как SOCAR, "Параллель", "Укргаздобыча", "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Овис" и Motto снизили цену топлива на 5-50 коп./л (см. табл.).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 10 по 17 декабря, грн/л: