За тиждень пальне в роздрібних мережах АЗС здешевшало на 10-40 коп/л.

Роздрібні мережі АЗС за тиждень (10-17 грудня) знизили ціни на бензини й дизельне пальне в межах 10-40 коп./л. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

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Зокрема, на станціях WOG і ОККО бензин марки А-95 здешевшав на 10 коп./л, до 30,78 грн/л, дизельне пальне – на 14 коп./л, до 30,13 грн/л.

У мережі AMIC ціни на бензини й ДП зменшилися на 17 коп./л: А-92 – до 30,03 грн/л, А-95 – до 30,61 грн/л і ДП – до 29,96 грн/л. Мережа Shell знизила вартість дизпального на 14 коп./л, до 30,13 грн/л, "п'ятірки" – на 10 коп./л, до 30,78 грн/л.

У мережі "Катрал" ДП і бензин А-92 здешевшали на 40 коп./л, до 29,37 грн/л і 29,99 грн/л відповідно, А-95 — на 20 коп./л, до 30,57 грн/л.

Такі мережі як SOCAR, "Паралель", "Укргазвидобування", "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Овіс" і Motto знизили ціну пального на 5-50 коп./л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 10 по 17 грудня, грн/л: