Дорожная разметка со светоотражающими вставками – это безопасность движения в вечернее время. Так считают в минрегионе.

В новых изменениях в ДСН по дорогам общего пользования будет введена норма о возможности использовать такую дорожную разметку на украинских трассах. Это:

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на 70% улучшит видимость на дорогах в вечернее время

повысит безопасность дорожного движения

Светоотражающие вставки можно также использовать для обозначения островков безопасности, пешеходных переходов и велодорожек.

Что такое светоотражающие вставки?

Они изготавливаются из того же светоотражающего материала, что и катафоты на фарах автомобилей или велосипедов. И могут решить проблему с подсветкой трасс в ночное время.

Светоотражающие вставки VS люминесцентная разметка

Делать светоотражающие вставки гораздо реальнее и дешевле, чем предусматривать люминесцентную разметку на трассах. Для примера, для разметки 5-7 метров дороги нужно в среднем 1 кг люминесцентной краски или несколько светоотражающих вставок (от 1 до 4-5 штук). И это более чем в 2 раза дороже. Даже в Европе люминесцентная разметка не используется столь широко, как светоотражающие вставки.

Технические требования к их проектированию прописаны в ГСТУ 4036-2001 “Безопасность дорожного движения. Вставки разметочные дорожные. Общие технические требования”.

Изменения в ДСН В. 2.3-4-2015 " Автомобильные дороги. Часть І. Проектирование. Часть II. Строительство” разработаны ГП “ГосдорНИИ”, уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время. Они вступят в действие через 3 месяца после опубликования.