Дорожня розмітка зі світловідбиваючими вставками це безпека руху у вечірній час. Так вважають в мінрегіоні.

У нових змінах в ДБН щодо доріг загального користування буде введена норма щодо можливості використовувати таку дорожню розмітку на українських трасах. Це:

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Світловідбиваючі вставки можна також використовувати для позначення острівців безпеки, пішохідних переходів та велодоріжок.

Що таке світловідбиваючі вставки?

Вони виготовляються з того самого світловідбиваючого матеріалу, що і катафоти на фарах автомобілів або велосипедів. І можуть вирішити проблему з підсвічуванням трас у нічний час.

Світловідбиваючі вставки VS люмінесцентна розмітка

Робити світловідбиваючі вставки набагато реальніше і дешевше, ніж передбачати люмінесцентну розмітку на трасах. Для прикладу, для розмітки 5-7 метрів дороги потрібно в середньому 1 кг люмінесцентної фарби або декілька світловідбиваючих вставок (від 1 до 4-5 штук). І це більш ніж в 2 рази дорожче. Навіть у Європі люмінесцентна розмітка не використовується настільки широко як світловідбиваючі вставки.

Технічні вимоги до їх проектування прописані у ДСТУ 4036-2001 “Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги”.

Зміни до ДБН В.2.3-4-2015 “Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво” розроблені ДП “ДерждорНДІ”, вже затверджені та будуть опубліковані найближчим часом. Вони вступлять в дію через 3 місяці після опублікування.