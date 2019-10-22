Постановление Кабинета Министров Украины за 03 апреля 2019 г. № 320 “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины” вступило в силу 19 октября. Изменения касаются, прежде всего, будущих водителей и автошкол.

Предусмотренные постановлением меры обеспечивают уменьшение административного давления в сфере подготовки водителей транспортных средств, упрощают процедуру аккредитации заведений, совершенствуют процедуру получения и обмена водительского удостоверения.

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Основные нововведения, касающиеся процедуры подготовки водителей:

допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;

практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;

срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10-ти до 2-х лет;

возможность применения фото- и видеофиксации при сдаче экзаменов;

свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, зато оно в электронном виде вносится заведением в Единый государственный реестр МВД.

Кроме этого, в процедуре взаимодействия территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД с заведениями по подготовке водителей внедрен электронный обмен информацией. Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет проводиться практическое занятие. Нововведение призвано улучшить организацию учебного процесса и ввести мониторинг за обучением каждого слушателя.

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Нормативными изменениями также предусмотрено, что все выпускники, которые закончили обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, допускаются к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

Процедура получения водительского удостоверения также претерпевает изменения, основные из которых следующие:

получить или обменять водительское удостоверение невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность;

в особых отметках водительского удостоверения предусмотрено внесение информации о группе крови и резус-факторе владельца удостоверения.

Также изменилась процедура аккредитации автошкол. Произошла передача функции аккредитации учреждений от Главного сервисного центра МВД региональным сервисным центрам МВД, что дало возможность сократить время прохождения этой процедуры, поскольку документы будут рассматриваться по месту расположения таких заведений, к тому же, это позволит субъектам хозяйствования сэкономить средства на транспортных расходах.

Постановлением также предусмотрено, что сертификаты о государственной аккредитации, выданные после 5 июля 2016 года заведениям, аккредитованным Главным сервисным центром МВД, считаются бессрочными.

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