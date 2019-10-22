Постанова Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 р. № 320 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” набрала чинності 19 жовтня. Зміни стосуються, передусім, майбутніх водіїв та автошкіл.

Передбачені постановою заходи забезпечують зменшення адміністративного тиску у сфері підготовки водіїв транспортних засобів, спрощують процедуру акредитації закладів, удосконалюють процедуру отримання та обміну посвідчення водія.

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Основні нововведення, які стосуються процедури підготовки водіїв:

допускається індивідуальний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв;

практичний іспит складається в територіальному центрі МВС, в якому успішно складено теоретичний іспит;

термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скорочено з 10-ти до 2-х років;

можливість застосування фото- та відеофіксації під час складання іспитів;

свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації водіїв в паперовому вигляді випускникам автошкіл не видається, натомість воно в електронному вигляді вноситься закладом до Єдиного державного реєстру МВС.

Крім цього, в процедурі взаємодії територіальних органів з надання сервісних послуг МВС із закладами з підготовки водіїв запроваджено електронний обмін інформацією. Викладачі та інструктори з водіння будуть зобов’язані вносити у спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних та практичних занять, а також транспортний засіб, на якому здійснюватиметься практичне заняття. Нововведення покликане покращити організацію навчального процесу та запровадити моніторинг за навчанням кожного слухача.

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Нормативними змінами також передбачено, що всі випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв у закладах професійно-технічної освіти, допускаються до складання іспитів без додаткового навчання в автошколі.

Процедура отримання посвідчення водія також зазнає змін, основні з яких наступні:

отримати або обміняти посвідчення водія неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу;

в особливих відмітках посвідчення водія передбачено внесення інформації про групу крові та резус-фактор власника посвідчення.

Також змінилася процедура акредитації автошкіл. Відбулася передача функції акредитації закладів від Головного сервісного центру МВС до регіональних сервісних центрів МВС, що дало можливість скоротити час проходження цієї процедури, оскільки документи розглядатимуться за місцем розташування таких закладів, до того ж, це дозволить суб’єктам господарювання заощадити кошти на транспортних витратах.

Постановою також передбачено, що сертифікати про державну акредитацію, видані після 5 липня 2016 року закладам, акредитованим Головним сервісним центром МВС, вважаються безстроковими.

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