Южнокорейская компания имеет планы по строительству завода в Украине. Предполагаются инвестиции в размере более $60 млн.

Южнокорейская компания Caris, производитель пластиковых дорожных отбойников и другой дорожной инфраструктуры, планирует строительство завода в Украине, который будет производить дорожные отбойники из переработанного пластика.

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"Заинтересованность со стороны инвесторов относительно нового механизма государственной поддержки инвестиционных проектов только растет. Сегодняшняя встреча с корейской компанией Caris тому подтверждение и означает, что правительство движется в правильном направлении – навстречу инвестору", – отметила заместитель министра экономики Ирина Новикова.

Она подчеркнула, что есть надежда, что данный проект сможет воспользоваться новой государственной поддержкой инвестиционных проектов со значительными инвестициями, поскольку предусматривает 60 млн долларов инвестиций и создание новых рабочих мест.