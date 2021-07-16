Страховые выплаты могут увеличить до 160 тыс. грн. за вред, причиненный имуществу, и до 320 тыс. грн. за вред жизни и здоровью.

МТСБУ обратилось в Национальный банк Украины с предложением пересмотреть страховые суммы (максимальный размер выплаты) по ОСАГО в сторону повышения: до 160 тыс. грн. за вред, причиненный имуществу потерпевшего, и 320 тыс. грн. за вред жизни и здоровью. Также предлагается увеличить лимит выплат по европротоколу до 80 тыс. грн.

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Сейчас страховые суммы составляют 130 тыс. грн. и 260 тыс. грн. соответственно, лимит выплат по европротоколу – 50 тыс. грн.

Последний раз страховые суммы менялись распоряжением Нацкомфинуслуг по представлению МТСБУ в сентябре 2019 года размер страховых сумм повышается в соответствии с показателем инфляции, как это установлено действующим законодательством.

По итогам 1 кв. 2021 года на выплаты за вред имуществу, превышего сумму в 130 тыс. грн., приходится 0,65% от общего количества выплат, сделанных страховщиками ОСАГО, однако сумма таких выплат составляет более 4,3% от общей.

"После последнего повышения размера минимальной заработной платы до 6 тыс. грн. образовалась коллизия относительно выплат за вред жизни и здоровью. В законе "О ОСАГО" размер таких выплат устанавливается в привязке к размеру минимальной заработной платы, а в некоторых случаях, например, в случае смерти или инвалидности пострадавшего, расчетная выплата может превышать размер страховой суммы. Просмотр страховых сумм решит и эту проблему", – разъясняет генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.