Страхові виплати можуть збільшити до 160 тис. грн. за шкоду, заподіяну майну, та до 320 тис. грн. за шкоду життю та здоров’ю.

МТСБУ звернулось до Національного банку України з пропозицією переглянути страхові суми (максимальний розмір виплати) з ОСЦПВ в бік підвищення: до 160 тис. грн. за шкоду, заподіяну майну потерпілого, та 320 тис. грн. за шкоду життю та здоров’ю. Також пропонується збільшити ліміт виплат за європротоколом до 80 тис. грн.

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Зараз страхові суми становлять 130 тис. грн. та 260 тис. грн. відповідно, ліміт виплат за європротоколом – 50 тис. грн.

Останній раз страхові суми змінювались розпорядженням Нацкомфінпослуг за поданням МТСБУ в вересні 2019 р. Розмір страхових сум підвищується відповідно до показника інфляції, як це встановлено чинним законодавством.

За підсумками 1 кв. 2021 р. на виплати за шкоду майну, що перевищуються суму в 130 тис. грн., припадає 0,65% від загальної кількості виплат, зроблених страховиками ОСЦПВ, проте сума таких виплат складає понад 4,3% від загальної.

“Після останнього підвищення розміру мінімальної заробітної платні до 6 тис. грн. утворилась колізія щодо виплат за шкоду життю та здоров’ю. В законі “Про ОСЦПВ” розмір таких виплат встановлюється у прив’язці до розміру мінімальної зарплати, і в деяких випадках, наприклад, у разі смерті чи інвалідності постраждалого, розрахункова виплата може перевищувати розмір страхової суми. Перегляд страхових сум розв’яже і цю проблему”, - роз’яснює генеральний директор МТСБУ Владимир Шевченко.