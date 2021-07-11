Обов’язок перевірки страхових полісів "автоцивілки" ОСЦПВ покладено на поліцію. Проте кожен водій може перевірити поліс будь-якого автомобіля самостійно.

Обов’язкове страхування автомобілів регламентується законом України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” 1961-IV.

Читайте також: Суд: відсутність страхового полісу в базі не є підставою для зупинки автомобіля

Якщо мова йде про ОСЦПВ або “автоцивілку”, а не про КАСКО, то перевіряти, хто вписаний в страховку немає ніякого сенсу. Річ у тому, що поліси автоцивілки закріплюються за конкретним транспортним засобом. Тобто якщо автомобіль має поліс ОСЦПВ, то застрахована відповідальність будь-якого водія, який ним керує на законних підставах, не дивлячись на те, що страхувальником є особа, яка уклала договір зі страховою компанією.

Закон 1961-IV визначає осіб, відповідальність яких застрахована наступним чином: «страхувальник та інші особи, які правомірно володіють забезпеченим транспортним засобом. Володіння забезпеченим транспортним засобом вважається правомірним, якщо інше не встановлено законом або рішенням суду».

При цьому чинність договору страхування не втрачається навіть у разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу. “У разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу договір страхування зберігає чинність до закінчення строку його дії” – сказано в законі.

Самостійно перевірити чинність полісу ОСЦПВ для будь-якого транспортного засобу можна на сайті МСТБУ, який доступний за цим посиланням.

До речі, поліцейський може вважати поліс ОСЦПВ дійсним, тільки якщо відомості про нього підтверджуються інформацією, що міститься в єдиній централізованій базі даних, оператором якої є МСТБУ. Про це чітко сказано в пункті 2.1 ґ Правил дорожнього руху України.