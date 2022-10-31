Рынок LPG восточной Европы переходит к дефициту. Большинство стран из которых сжиженный газ поставляют в Украину уже испытывают недостаток ресурса.

Среднесуточные объемы импорта сжиженного газа в Украину в третьей декаде октября превысили 3 тыс. т, что заметно больше по отношению к началу месяца. В то же время трейдеры говорят, что количество контактов со снабжением в ноябре существенно снижается из-за признаков дефицита газа в соседних странах.

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В частности, определенная напряженность ощущается на польском рынке из-за высокого спроса на газ среди компаний аграрного сектора. Украинские импортеры сообщают, что польские компании предлагают преимущественно автомобильные партии продукта. «Сейчас можно приобрести какие-то объемы автомобильного газа, но если речь идет о железнодорожных партиях в несколько сот тонн по приемлемой цене, то таких вариантов очень немного», — комментирует ситуацию один из крупнейших украинских покупателей.

Стоимость автомобильных партий ПБТ на терминалах, расположенных на востоке и юге Польши, на 28 октября составляет $860-870/т. На севере страны газ реализуют за $780-820/т.

В странах Балтики цены остались на уровне прошлой недели. Компании в Риге и Каунасе на условиях EXW предлагают газ за $690-720 и $740-750 за тонну соответственно. Такие цены касаются газа казахского производства, но без сертификата конкретного производителя.

На Балканах и в Закарпатском регионе наблюдается тенденция подорожания ресурса. В начале недели было заключено два соглашения на поставки железной дорогой около 1,5 тыс. т ПБТ за $900-935/т. Контракты были подписаны на условиях DAP Черна-над-Тисой и DAP Дьяково. При этом весь объем должен иметь сертификаты происхождения продукта.

Наиболее напряженная ситуация наблюдается в Румынии. Дефицит обусловлен ростом внутреннего потребления и ограниченным количеством попадающего в страну из Черного моря продукта. Так, румынские НПЗ перешли на использование сжиженного газа вместо природного для технологических нужд из-за его относительно низкой цены. Кроме того, увеличение объемов переработки легких сортов сырой нефти, в частности азербайджанской, приводит к уменьшению выхода газа на установках каталитического крекинга.

На черноморских и дунайских терминалах Румынии сейчас накоплено немного продукта. Покупатели отмечают возникновение трудностей при таможенном оформлении партии газа, попадающего в страну из российских портов, даже если у него есть казахстанское происхождение. Поэтому компании вынуждены покупать ресурс по другим направлениям, но обычно он дороже, чем из Казахстана.

В конце октября румынские трейдеры почти не продавали газ в Украине. Последние соглашения на отгрузку продукта по терминалам в Галаке и Дорнеште были заключены соответственно на уровне $840 и $850 за тонну. На фоне уменьшения количества предложений местных НПЗ и дефицита черноморского ресурса участники румынского рынка предсказывают рост цен на газ в ноябре. Компания Vitol уже анонсировала увеличение премии примерно на $100 для партий продукта, которые будут отгружаться в следующем месяце.

"Котировки Sonatrach могут и не измениться значительно, но из-за увеличения премии в формуле закупочная цена на газ для нас вырастет", – комментирует ситуацию один из импортеров. Таким образом, уже в ближайшее время уровень цен автомобильных партий пропан-бутановой смеси на румынских терминалах может составить $900-950 за тонну.

Диверсифицируя источники поставок LPG, украинские трейдеры начали в частности импорт из Хорватии. За неполный октябрь было импортировано 2,7 тыс. т, однако хорватский ресурс получил отрицательные отзывы из-за высокого содержания жидкости.