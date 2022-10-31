Ринок LPG східної Європи переходить до дефіциту. Більшість країн з яких скраплений газ постачають в Україну вже відчувають нестачу ресурсу.

Середньодобові обсяги імпорту скрапленого газу в Україну у третій декаді жовтня перевищили 3 тис. т, що помітно більше відносно початку місяця. У той же час трейдери кажуть, що кількість контактів з постачанням у листопаді суттєво знижується через ознаки дефіциту газу в сусідніх країнах.

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Зокрема певна напруженість відчувається на польському ринку через високий попит на газ серед компаній аграрного сектору. Українські імпортери повідомляють, що польські компанії наразі пропонують переважно автомобільні партії продукту. «Зараз можна придбати якісь обсяги автомобільного газу, але якщо йдеться про залізничні партії у кількасот тонн за прийнятною ціною, то таких варіантів дуже небагато», — коментує ситуацію один із найбільших українських покупців.

Вартість автомобільних партій ПБТ на терміналах, розташованих на сході й півдні Польщі, станом на 28 жовтня складає $860-870/т. На півночі країни газ реалізують за $780-820 /т.

У країнах Балтики ціни залишилися на рівні минулого тижня. Компанії в Ризі й Каунасі на умовах EXW пропонують газ за $690-720 і $740-750 за тонну відповідно. Такі розцінки стосуються газу казахського виробництва, але без сертифіката конкретного виробника.

На Балканах і в закарпатському регіоні спостерігається тенденція здорожчання ресурсу. На початку тижня було укладено дві угоди на постачання залізницею приблизно 1,5 тис. т ПБТ за $900-935/т. Контракти було підписано на умовах DAP Чєрна-над-Тисою і DAP Дяково. При цьому весь обсяг має сертифікати походження продукту.

Найбільш напружена ситуація спостерігається в Румунії. Дефіцит зумовлено зростанням внутрішнього споживання й обмеженою кількістю продукту, що потрапляє в країну з Чорного моря. Так, румунські НПЗ перейшли на використання скрапленого газу замість природного для технологічних потреб через його відносно низьку ціну. Крім того, збільшення обсягів переробки легких сортів сирої нафти, зокрема азербайджанської, призводить до зменшення виходу газу на установках каталітичного крекінгу.

На чорноморських і дунайських терміналах Румунії зараз накопичено небагато продукту. Покупці відзначають виникнення труднощів при митному оформленні партії газу, що потрапляє до країни з російських портів, навіть якщо він має казахстанське походження. Тому компанії змушені купувати ресурс з інших напрямків, але зазвичай він дорожчий, ніж із Казахстану.

Наприкінці жовтня румунські трейдери майже не продавали газ в Україну. Останні угоди на відвантаження продукту з терміналів у Галаці й Дорнешті було укладено відповідно на рівні $840 і $850 за тонну. На тлі зменшення кількості пропозицій від місцевих НПЗ і дефіциту чорноморського ресурсу учасники румунського ринку пророкують зростання цін на газ у листопаді. Компанія Vitol уже анонсувала збільшення премії приблизно на $100 для партій продукту, що будуть відвантажуватись наступного місяця.

«Котирування Sonatrach можуть і не змінитися значно, але через збільшення премії у формулі закупівельна ціна на газ для нас зросте», — коментує ситуацію один з імпортерів. Таким чином, уже найближчого часу рівень цін автомобільних партій пропан-бутанової суміші на румунських терміналах може сягнути $900-950 за тонну.

Диверсифікуючи джерела постачань LPG, українські трейдери зокрема почали імпорт з Хорватії. За неповний жовтень було імпортовано 2,7 тис. т, проте хорватський ресурс отримав негативні відгуки через високий вміст рідини.