Ошибка в документе, который регламентирует параметры светлых нефтепродуктов, может привести к острому дефициту зимнего дизельного топлива. А за продажу чистого бензина (без примесей спирта) АЗС могут получить огромные штрафы.

В техрегламенте, который определяет потребительские свойства дизельного топлива, пока вообще отсутствует показатель "предельной температуры фильтруемости" для зимнего и арктического ДТ. Также в изменениях к тому же техрегламенту отсутствуют параметры маркировки чистого бензина (без биоэтанола).

Читайте также: На сколько подорожает автомобильное топливо: прогноз экспертов

"23 сентября 2020 года Кабинетом Министров Украины принято постановление № 967 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 1 августа 2013 №927". Данным постановлением в результате, вероятно, технической ошибки в тексте Технического регламента о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельного топливу (далее техрегламент для светлых нефтепродуктов) были допущены две критические ошибки, которые могут спровоцировать коллапс на топливном рынке и создать острый дефицит топлива для Вооруженных сил Украины, Госрезерва и других потребителей дизельного топлива", – сообщают в Нефтегазовой Ассоциации Украины.

Стоит отметить, что отсутствие регламентированной предельной температуры фильтруемости ДТ может привести к появлению на АЗС топлива, которое при низких температурах будет застывать, что вызовет немало проблем для автовладельцев.

"Поскольку в техрегламенте был удален один из важнейших показателей дизельного топлива, а именно, "предельная температура фильтруемости "для зимнего и арктического ДТ, отсутствие в техрегламенте этого показателя сделает невозможным проведение оценки соответствия такого топлива требованиям техрегламента и оформления паспортов качества при выпуске на рынок и введении в оборот такого ДТ", – отмечают в Ассоциации.

Кроме того, у АЗС могут возникнуть проблемы с паспортами качества для чистого бензина, ведь Кабмин не указал требования к маркировке такого бензина.

"При внесении некорректных изменений в тот же техрегламент была введена новая классификация бензина без содержания биоэтанола – Е 0. При этом, кроме описания такого бензина, необходимо было также прописать порядок его маркировки, чего не было сделано. В результате бензин Е0 как бы существует (есть его описание, требования к физико-химическим показателям и др.), а как он должен быть маркирован в паспортах качества, в техрегламенте не указано", – отмечают в Нефтегазовой Ассоциации Украины.