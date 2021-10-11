Помилка в документі, який регламентує параметри світлих нафтопродуктів, може призвести до гострого дефіциту зимового дизельного пального. А за продаж чистого бензину (без домішок спирту) АЗС можуть отримати величезні штрафи.

У техрегламенті, який визначає споживчі властивості дизельного пального, наразі взагалі відсутній показник "граничної температури фільтрованості" для зимового та арктичного ДП. Також у змінах до того ж техрегламенту відсутні параметри маркування чистого бензину (без біоетанолу).

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"23 вересня 2020 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 967 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 №927". Даною постановою в результаті, ймовірно, технічної помилки в тексті Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палив (далі техрегламент для світлих нафтопродуктів) були допущені дві критичні помилки, які можуть спровокувати колапс на паливному ринку і створити гострий дефіцит пального для Збройних сили України, Держрезерву та інших споживачів дизельного пального", - повідомляють у Нафтогазовій Асоціації України.

Варто зазначити, що відсутність регламентованої граничної температури фільтрованості ДП може призвести до появи на АЗС пального, яке при низьких температурах буде застигати, що викличе чимало проблем для автовласників.

"Оскільки в техрегламенті був видалений один з найважливіших показників дизельного пального, а саме, "гранична температура фільтрованості" для зимового та арктичного ДП, відсутність в техрегламенті цього показника унеможливить проведення оцінки відповідності такого пального вимогам техрегламенту та оформлення паспортів якості при випуску на ринок і введенні в обіг такого ДП", - зазначають в Асоціації.

Окрім того, у АЗС можуть виникнути проблеми з паспортами якості для чистого бензину, адже Кабмін не вказав вимоги до маркування такого бензину.

"При внесенні некоректних змін до того ж техрегламенту була введена нова класифікація бензину без вмісту біоетанолу - Е0. При цьому, крім опису такого бензину, необхідно було також прописати порядок його маркування, чого не було зроблено. В результаті бензин Е0 як би існує (є його опис, вимоги до фізико-хімічними показниками та ін.) а як він повинен бути маркований в паспортах якості, в техрегламенті не вказано", - наголошують у Нафтогазовій Асоціації України.