KLO, Shell, Mango и другие сети снизили цены на автогаз на 1 грн/л.

Ряд украинских сетей АЗС 22 июня снизил стоимость автогаза. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы “А-95”.

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Ресурс на станциях столичной сети KLO подешевел на 1 грн/л до 41,99 грн/л. На столько же дешевле стал автогаз в днепропетровской сети “Нефтек” (до 43,99 грн/л).

Сеть Shell также снизила стоимость продукта на 1 грн/л, до 42,04 грн/л. На 1,00 грн/л и 1,2 грн/л до 41,99 грн/л и 42,59 грн/л снизили цены Motto и Mango соответственно.

Изменение розничных цен на АЗС с 21 по 22 июня, грн/л:

Как отметили в А-95, уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставки автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Отметим, пока автогаз едва ли не единственный вид горючего, за которым на АЗС нет очередей. Отсутствие дефицита объясняется отсутствием государственного регулирования цен на вид топлива.