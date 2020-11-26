Розничные сети перешли к повышению цен на бензин и дизельное топливо. Пока рост не существенный, но он может ускориться.

Розничные операторы 26 ноября перешли к повышению цен на бензин и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга “Консалтинговой группы А-95 “.

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Столичная сеть АЗК KLO увеличила стоимость бензинов на 30 коп. за литр: А-92 – до 24,29 грн за литр, А-95 – до 25,29 грн за литр. ДТ на станциях KLO подорожало на 50 коп. за литр, до 22,99 грн за литр.

"Укр-Петроль" повысила стоимость всех видов топлива на 50 коп. за литр.

На станциях “БРСМ-Нафта” дизельное топливо в среднем подорожало на 14 коп. за литр, до 20,10 грн за литр, на станциях Motto – до 20,21 грн за литр (+5 коп. за литр).

Такие сети как "Рур Групп" и SUN OIL повысили стоимость бензинов на 5-70 коп за литр.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 25 по 26 ноября 2020 г грн: