Роздрібні мережі перейшли до підвищення цін на бензини і дизельне пальне. Поки що зріст не суттєвий, але він може прискоритись.

Роздрібні оператори 26 листопада перейшли до підвищення цін на бензини і дизельне паливо, свідчать дані щоденного цінового моніторингу “Консалтингової групи А-95 “.

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Столична мережа АЗК KLO збільшила вартість бензинів на 30 коп. за літр: А-92 - до 24,29 грн за літр, А-95 - до 25,29 грн за літр. ДТ на станціях KLO подорожчало на 50 коп. за літр, до 22,99 грн за літр.

“Укр-Петроль” підвищила вартість всіх видів палива на 50 коп. за літр.

На станціях “БРСМ-Нафта” дизельне паливо в середньому подорожчало на 14 коп. за літр, до 20,10 грн за літр, на станціях Motto - до 20,21 грн за літр (+5 коп. за літр).

Такі мережі як “Рур Груп” і SUN OIL підвищили вартість бензинів на 5-70 коп. за літр.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 25 по 26 листопада 2020 р грн: