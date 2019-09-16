Управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ УКРИНФОРМ в Херсонской области оштрафовало семь АЗС на территории Каховского и Олешковского районов за безлицензионную деятельность.

Налоговики провели фактические проверки АЗС, расположенных на территории Новой Каховки, Новой Маячки и Раденска.

В ходе проведенных мероприятий было установлено нарушение требований закона об осуществлении розничной торговли топливом без наличия соответствующей лицензии.”По итогам проведенных проверок к семи субъектам хозяйствования применены финансовые санкции на сумму 1,75 млн грн”, – говорится в сообщении.

Как сообщал enkorr, президент Украины Владимир Зеленский призвал “теневые” АЗС в Ровненской области прекратить свою незаконную деятельность. Ранее цель ликвидировать теневой сегмент топливного рынка декларировал премьер-министр Алексей Гончарук.

С 1 июля вступила в силу реформа топливного рынка, которая предусматривает лицензирование деятельности по производству, хранению и торговле топливом, модернизацию СЕАРТ для контроля над его оборотом в разрезе акцизных складов. Также с 1 июля начался первый этап по оборудованию крупных нефтебаз уровнемерами и расходомерами.

Годовая плата за лицензию на розничную торговлю составляет 2000 грн за каждую АЗС или АГЗП. За ее отсутствие полагается штраф в размере 250 тыс. грн.

По оценкам НАУ, реформа рынка топлива позволит сократить объем теневого рынка нефтепродуктов, который достигает 20-50% в зависимости от региона и вида топлива. Ежегодные потери государственного бюджета от теневого сегмента рынка нефтепродуктов достигают 10 млрд грн.