Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ УКРІНФОРМ в Херсонській області оштрафувало сім АЗС на території Каховського та Олешківського районів за безліцензійну діяльність.

Податківці провели фактичні перевірки АЗС, розташовані на території Нової Каховки, Нової Маячки і Раденська.

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В ході проведених заходів було встановлено порушення вимог закону про здійснення роздрібної торгівлі пальним без наявності відповідної ліцензії.”За підсумками проведених перевірок до семи суб'єктів господарювання застосовано фінансові санкції на суму 1,75 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв enkorr, президент України Володимир Зеленський закликав “тіньові” АЗС в Рівненській області припинити свою незаконну діяльність. Раніше мета ліквідувати тіньовий сегмент паливного ринку декларував прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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З 1 липня вступила в силу реформа паливного ринку, що передбачає ліцензування діяльності з виробництва, зберігання і торгівлі паливом, модернізацію СЕАРТ для контролю над його обігом в розрізі акцизних складів. Також з 1 липня розпочався перший етап по обладнанню великих нафтобаз рівнемірами і витратомірами.

Річна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю становить 2000 грн за кожну АЗС або АГЗП. За її відсутність передбачається штраф в розмірі 250 тис. Грн.

За оцінками НАУ, реформа ринку палива дозволить скоротити обсяг тіньового ринку нафтопродуктів, який досягає 20-50% в залежності від регіону і виду палива. Щорічні втрати державного бюджету від тіньового сегмента ринку нафтопродуктів досягають 10 млрд грн.

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