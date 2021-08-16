Цены на дизельное топливо в оптовых закупках начали снижаться. Эксперты говорят, что эта тенденция будет продолжаться

По итогам прошедшей недели, цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем снизились на 90 коп./л (-3,62%), на бензины – на 13-18 коп./л (-0,56%). Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" по итогам оперативного ценового мониторинга.

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"Укртатнафта", которая с 1 августа 2021 года вышла на максимальные объемы переработки – 14 тыс. т нефти в сутки, – активно продолжает опускать ценники вниз. За неделю заводское дизельное топливо в крупном опте подешевело на 600 грн/т – до 28 500 грн/т и на 33 коп./л – до 23,42 грн/л в мелком. Контрагенты завода предлагали его ресурс в диапазоне 23,24-23,40 грн/л.

На ст. "Коростень" за неделю ДТ в мелком опте подешевело на 1 грн/л. В пятницу, 13 августа, компании "Фактор" и UPG предлагали ресурс по 23,30 грн/л. У остальных операторов предложения были дороже на 10 коп./л.

В Новограде мозырский ресурс торговался в диапазоне 23,65-23,70 грн/л, что на 1 грн/л дешевле цен неделей ранее. Так же подешевело дизтопливо в столичном регионе: основные предложения были в диапазоне 23,60-23,70 грн/л, но у ЧП "Решетка" и компании "Алпен трейд" можно было купить ДТ по 23,40-23,50 грн/л.

Очень жарко становится в южных областях, от "засухи" до перелива рынка прошла всего одна неделя, о чем свидетельствует обвал цен. Например, в Николаеве трейдеры с понедельника начали активно распродавать испанский дизель, привезенный 4 августа Coral Energy, по 23,15 -23,20 грн/л (-1 грн/л). По словам участников рынка, желание поскорее распродать испанский ресурс вызвано тем, что 22 августа Coral Energy ожидает очередной 30-тысячник.

Между тем, в "А-95" отметили, что наибольшее падение цен наблюдалось в Одесской области, куда вчера зашел танкер с 30 тыс. т греческого дизеля для "Укртатнафты". Туда же 14 августа ожидается поставка танкера с 6 тыс. т индийского ресурса.

Так, греческий дизель "Анвитрейда" в "Южном" за неделю подешевел на 1,2 грн/л, до 23,55 грн/л, а турецкий ресурс, который предлагали другие участники – на 1,25-1,30 грн/л, до 23,45-23,50 грн/л. В порту Херсона индийский ресурс компании ОККО подешевел на 80 коп./л, до 23,80 грн/л. Дешевле торговал "УНТК", предлагая туркменский дизель по 23,70 грн/л.

По мнению одного из опрошенных трейдеров, на следующей неделе стоит ожидать дальнейшего снижения цен на дизтопливо. "На текущей неделе стало известно о том, что Socar начал поставки августовского ресурса "Роснефти", которые долгое время были под вопросом. Добавить к ним активный морской импорт и увеличение переработки на Кременчуге, и в результате мы получим цену в мелком опте, возможно, даже на уровне 22,50 грн/л", – отметил он.