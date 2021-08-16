Ціни на дизельне пальне у гуртових закупках почали знижуватись. Експерти кажуть що ця тенденція буде продовжуватись

За підсумками минулого тижня, ціни на дрібногуртові партії дизельного пального в середньому знизилися на 90 коп./л (-3,62%), на бензини – на 13-18 коп./л (-0,56 %). Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" за підсумками оперативного цінового моніторингу.

Читайте також: Перевірка дизельного палива на українських АЗС: заправлятися на деяких небезпечно для автомобіля

"Укртатнафта", яка з 1 серпня 2021 року вийшла на максимальні обсяги переробки – 14 тис. т нафти на добу, – активно продовжує опускати цінники вниз. За тиждень заводське дизельне паливо в крупному гурті здешевшало на 600 грн/т – до 28 500 грн/т і на 33 коп./л – до 23,42 грн/л у дрібному. Контрагенти заводу пропонували його ресурс у діапазоні 23,24-23,40 грн/л.

На ст. "Коростень" за тиждень ДП у дрібному гурті здешевшало на 1 грн/л. У п'ятницю, 13 серпня, компанії "Фактор" і UPG пропонували ресурс за 23,30 грн/л. У решти операторів пропозиції були дорожчі на 10 коп./л.

У Новограді мозирський ресурс торгувався в діапазоні 23,65-23,70 грн/л, що на 1 грн/л дешевше від цін тижнем раніше. Настільки ж здешевшало дизпальне в столичному регіоні: основні пропозиції були в діапазоні 23,60-23,70 грн/л, але у ПП "Решотка" і компанії "Алпен трейд" можна було купити ДП за 23,40-23,50 грн/л.

Дуже спекотно стає в південних областях, від "засухи" до переливу ринку минув усього один тиждень, про що свідчить обвал цін. Наприклад, у Миколаєві трейдери з понеділка почали активно розпродавати іспанський дизель, привезений 4 серпня Coral Energy, за 23,15 -23,20 грн/л (-1 грн/л). За словами учасників ринку, бажання скоріше розпродати іспанський ресурс викликане тим, що 22 серпня Coral Energy очікує черговий 30-тисячник.

Тим часом, в "А-95" відзначили, що найбільше падіння цін спостерігалося в Одеській області, куди вчора зайшов танкер із 30 тис. т грецького дизеля для "Укртатнафти". Туди ж 14 серпня очікується постачання танкера з 6 тис. т індійського ресурсу.

Так, грецький дизель "Анвітрейда" в "Південному" за тиждень здешевшав на 1,2 грн/л, до 23,55 грн/л, а турецький ресурс, який пропонували інші учасники, - на 1,25-1,30 грн/л, до 23,45-23,50 грн/л. У порту Херсона індійський ресурс компанії ОККО здешевшав на 80 коп./л, до 23,80 грн/л. Дешевше торгував "УНТК", пропонуючи туркменський дизель за 23,70 грн/л.

На думку одного з опитаних трейдерів, на наступному тижні варто очікувати подальшого зниження цін на дизпальне. "На поточному тижні стало відомо про те, що Socar розпочав постачання серпневого ресурсу "Роснефти", які тривалий час були під питанням. Додати до них активний морський імпорт і збільшення переробки на Кременчуці, й у результаті ми отримаємо ціну в дрібному гурті, можливо, навіть на рівні 22,50 грн/л", – зазначив він.