В Украине открылся первый шоу-рум INEOS Grenadier

14 мая 2025 года бренд внедорожников INEOS получил первый собственный шоу-рум. Он открылся на Бориспольской трассе в составе автомобильного городка AWT Bavaria, рядом с салонами BMW и Aston Martin.

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Открытие шоурума в Киевской области стало официальным стартом расширения инфраструктуры бренда INEOS в Украине, который представляет AWT Bavaria. INEOS Automotive планирует активное развитие дилерской и сервисной сети, чтобы обеспечить качественное обслуживание и доступность автомобилей во всех регионах страны. Планируется открытие аналогичных салонов в Днепре, Одессе и других крупных городах. Также в этом году продолжается роад-шоу INEOS по восьми регионам страны.

В Украине также стартует уникальный проект по бронированию внедорожников INEOS в Украине с помощью партнера – компании Reform. Автомобили будут изготавливаться по стандартам B6/B7.

Первый шоу-рум – это не просто салон, где выставлены автомобили. Он должен стать центром общения людей, которые увлечены темой приключений на бездорожье. Для этого здесь есть уютные зоны отдыха, магазин Оф-роуд аксессуаров, сувениров и тому многое другое.

На церемонии открытия состоялось событие, которое продолжает ряд социальных инициатив AWT Bavaria. Было передано 10 пикапов INEOS Grenadier в рамках инициативы “Чистое небо” для бригад ПВО, которое защищают небо Киевщины от вражеских БПЛА.

Ранее в рамках этой инициативы AWT Bavaria уже передавала 10 пикапов, эта партия увеличит общее количество машин на охране нашего неба до двадцати.