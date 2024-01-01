В Україні відкрився перший шоу-рум INEOS Grenadier

14 травня 2025 року бренд позашляховиків INEOS отримав перший власний шоу-рум. Він відкрився на Бориспільській трасі в складі автомобільного містечка AWT Bavaria, поряд з салонами BMW та Aston Martin.

До теми тест-драйв INEOS Grenadier

Відкриття шоуруму в Київській області стало офіційним стартом розширення інфраструктури бренду INEOS в Україні, який представляє AWT Bavaria. INEOS Automotive планує активну розбудову дилерської та сервісної мережі, щоб забезпечити якісне обслуговування та доступність автомобілів у всіх регіонах країни. Планується відкриття аналогічних салонів у Дніпрі, Одесі та інших великих містах. Також цьогоріч продовжується роад-шоу INEOS восьми регіонами країни.

В Україні також стартує унікальний проєкт з бронювання позашляховиків INEOS в Україні з допомогою партнера – компанії Reform. Автомобілі будуть виготовлятись за стандартами B6/B7.

Перший шоу-рум – це не просто салон, де виставлені автомобілі. Він має стати осередком спілкування людей, які захоплені темою пригод на бездоріжжі. Для цього тут є затишні зони відпочинку, магазин Оф-роуд аксесуарів, сувенірів тощо.

На церемонії відкриття відбулась подія, яка продовжує низку соціальних ініціатив AWT Bavaria. Було передано 10 пікапів INEOS Grenadier в рамках ініціативи “Чисте небо” для бригад ППО, яке захищають небо Київщини від ворожих БПЛА.

Раніше в рамках цієї ініціативи AWT Bavaria вже передавала 10 пікапів, ця партія збільшить загальну кількість машин на охороні нашого неба до двадцяти.