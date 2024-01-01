Тест-драйв Ineos Grenadier: чи став він новим королем бездоріжжя

Не щодня народжується автомобільний бренд. А ще рідше він одразу ж претендує на лідерство в своєму класі. Однак INEOS, схоже вибрав правильну стратегію – він прагне стати найбільш затребуваним позашляховиком для тих, хто насправді любить пригоди поза асфальтом.

Мрія, яка стала реальністю

Ineos Grenadier – це по суті мрія, яка справдилася для справжнього автомобільного ентузіаста сера Джима Реткліффа. Він – голова хімічного концерну Ineos та палкий шанувальник Land Rover Defender. А коли випускати "Деф" завершили, Джим запропонував британцям викупити права на модель. Однак йому відмовили. Саме тому Реткліфф вирішив випускати власний позашляховик, а для цього організував автомобільний підрозділ Ineos Automotive.

До речі в Україні з розмахом презентували Ineos Grenadier

Джим серйозно підійшов до справи – набрав спеціалістів з автопрому, розробку моделі проводив у співпраці з Magna. За три роки з'явився Grenadier, який зараз з’явився і в Україні завдяки офіційному дилеру AWT Bavaria.

Новостворений бренд випускає Grenadier не "на коліні" (тобто на стапелях), а на справжньому конвеєрі, де раніше випускали масові авто. Адже Ineos викупив у Mercedes-Benz цілий завод у місті Амбак на кордоні Франції й Німеччини.

Схожий, але не "Деф"

Grenadier створено за схожою до Defender концепцією. Тобто на потужну раму з нерозрізними мостами встановлено алюмінієвий кузов Та й зовні в машині вгадується Land Rover. Але з Defender’ом у нього немає жодної спільної деталі! Це все одно, що порівнювати Шварценегера та Дуейна Джонсона. Адже машину й справді розроблено з чистого аркуша паперу!

А далі – постійні випробування. 130 автомобілів тестують у таких місцях, де проходить лише спеціалізований транспорт. 1,8 мільйона кілометрів випробувань в 15 країнах світу в найскладніших місцевостях і за найгірших погодних умов. Сніги Лапландії, фьорди Швеції, гори Австрії, пустелі Марокко – всюди Grenadier проходив, і кожного разу конструктори удосконалювали конструкцію, щоб автомобіль не підвів. Взагалі, випробовування – це життя Ineos, однак не всі його майбутні власники навіть здогадуються про його можливості. Саме тому виробник створив не лише позашляховик, але й школу екстремального водіння, яка невдовзі запрацює і в Україні. А поки що можна випробувати Grenadier на спеціальній трасі поблизу Києва.

Зовнішність Ineos’а просто кричить про те, що це утилітарний позашляховик. У нього потужні петлі для буксирування, міцна підніжка, масивна запаска, всередині якої облаштовано спеціальний бокс, наприклад для буксирувального тросу. На вужчій двері багажника є зручна опційна драбина. Спочатку відкривається вона, а лише після цього можна відкрити ширшу частину. Багажник, хоч і має солідну висоту завантаження, досить місткий – в нього входить ціла європалета.

Вже при першому огляді авто звертають на себе увагу цікаві рішення, як-от гумові стрічки на дверях, на які можна кріпити різні аксесуари. Окрім величезного переліку обладнання, яке пропонуватиметься для клієнтів, Ineos відкритий для співпраці зі сторонніми постачальниками аксесуарів. Звичайно, якщо вони пройдуть випробування та сертифікацію від виробника.

Цікаво, що для "Гренадіра" навіть шини розробляли окремо. Виробник пропонує два варіанти гуми. Розміром 17 чи 18 дюймів, на сталевих чи легкосплавних дисках. Всі прототипи, представлені на тест-драйві, було взуто в зубасті позашляхові BF Goodrich All-Terrain. А більш універсальні Bridgestone All-Terrain спеціально створювали під новий позашляховик.

Все задля практичності

А от салон не такий вже аскетичний, як я очікував. Так, в ньому немає показних розкошів, а шкірою крісла обтягнуті виключно заради довговічності. Наприклад, сидіння від Recaro лише частково шкіряні, а подушки оздоблені матеріалом, який відштовхує воду і бруд. Сидіння реально зручні, причому Recaro зробив не лише передні крісла, але й задній ряд.

Шкірою обтягнуто і кермо, на якому є червона кнопка тихого сигналу. Він не такий гучний, а створений для того, аби попереджати пішоходів і велосипедистів. Перед кермом немає звичної панелі приладів. Тільки невеличке віконце з попереджувальними лампами. Показники спідометра і тахометра виводяться на центральний 12,3-дюймовий екран. На нього ж відтворюється позашляхова навігаційна система Pathfinder. А от штатної аудіосистеми немає, натомість існує підключення ґаджетів через Apple Carplay чи Android Auto. Замість годинника в центрі консолі – компас. Над водієм і переднім пасажиром в стелі можна замовити невеличкі прямокутні "Сафарі-вікна" як альтернатива повноцінному люку.

Більше про Ineos Grenadier

Ineos може похвалитися прекрасною посадкою. Не тільки через зручні крісла, в яких не втомлюєшся в далекій дорозі. В ньому сидиш високо і маєш вдосталь місця. В порівнянні з "Дефендером" ти не впираєшся лівим плечем і коліном в двері.

Центральна консоль нагадує заповідник фізичних кнопок і перемикачів. Я нарахував 13 селекторів. І ще два десятка – на даху. Над головою розташовано блок кнопок, призначених спеціально для додаткового обладнання. До них навіть дроти підведено. Тобто встановлюючи лебідку чи додаткове освітлення, не потрібно турбуватися про кнопки. Їх вже передбачено.

А самі кнопки не просто великі: їх можна натискати в рукавицях. Також їх зручно витирати від бруду. Взагалі Grenadier відрізняється від інших позашляховиків підготовленим до бруду салоном. Найголовніше, що в підлозі є дренажні отвори, через які зливатиметься вода. А перед форсуванням води можна зняти з підлоги частину матеріалів. Вся електроніка в салоні також захищена від вологи, а поверхні легко миються.

На центральній консолі розташовано три різнокаліберних важеля ніби з різних часів. Шкіряний "ручник" поряд з трапецієподібним селектором автомата від BMW і круглим важелем роздавальної коробки. Поряд – селектор меню мультимедійної системи. За ним – центральний бокс, який замикається на ключ. В переліку опцій є навіть конвертор напруги на 2000 Вт.

До речі салон Ineos можна мити “керхером”

Гектари бездоріжжя

Випробування влаштували в колишньому кар’єрі, який використовують для тренування трактористів та екскаваторників. Після рясних дощів локація перетворилася на суцільні гектари бездоріжжя. Саме тут і було влаштовану їздову частину випробувань. Впізнати в цих машинах передсерійні прототипи можна було хіба що в салоні. Водій і пасажир пристібалися п’ятиточковими спортивними пасами безпеки, а на торпедо розміщено кілька червоних вимикачів. Один відповідав за живлення мотора, інший – за решту електроніки.

Виробник каже, що довго підбирав для позашляховика мотори, а зупинив свій вибір на рядних трилітрових "шістках" BMW. Зрозуміло, що двигуни було модифіковано під вимоги цього позашляховика. В першу чергу попрацювали над тим, аби вирівняти планку обертального моменту і досягти максимуму якомога на нижчих обертах. Мені дістався бензиновий варіант потужністю 285 сил і обертальним моментом 450 Нм. Фактично, це дещо дефорсований, але сучасний мотор B58, який визнали кращим двигуном в 2017-му році.

Інший варіант – це дизельний баварський мотор В57 потужністю 249 сил та моментом 550 Нм. Зрозуміло, що це значно крутіше, ніж було у "Дефендера" з його 2,2-літровим дизелем від Ford Transit на 122 сили. У нього була динаміка черепахи, бо він набирав сотню за 17 секунд і ледве розвивав 145 км/год максималки. Бензиновий Grenadier за набирає сотню за 8,8 секунди, дизельний – на секунду повільніше. А максималка обмежена 160 км на годину.

Цікаво, що Ineos одразу вирішив не використовувати механічну коробку передач, а віддав перевагу підсиленому автомату на 8 передач від ZF з “роздаткою”. Виробник каже, що для бездоріжжя така коробка підходить якнайкраще.

Все заради надійності

Багато хто пам'ятає, що оригінальний "Дефендер" був, м’яко кажучи, не дуже надійним автомобілем. Алюмінієві панелі окислялися і розсипалися, було чимало претензій до надійності мотора і ходової… трималася хіба що рама. Натомість "Інеос" в першу чергу хотів зробити дуже надійний автомобіль. Щоб міг без проблем вирушити в далеку подорож чи подолати бездоріжжя. Саме тому виробник критично підійшов до створення машини. Пара прототипів пройшла 1,8 млн кілометрів в 15 країнах. Найбільше, мабуть в пісках Марокко, горах Австрії та снігах Швеції.

Все в "Гренадірі" створене, аби важко працювати. Тільки найміцніші конструкції! Ніхто не став бавитися з незалежними підвісками. Тому Ineos можна вважати першим позашляховиком з ходовою… від трактора. В прямому сенсі цього слова. Адже передній і задній нерозрізні мости постачає компанія Carraro, яка відома в світі як виробник приводів для тракторів і комбайнів. В підвісці вражають стабілізатори рульових тяг товщиною з людський зап’ясток.

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Симулятор бездоріжжя

Відчуття від їзди бездоріжжям відповідні. Машина не передає водію та пасажирам ямок чи колії. Вона ніби пливе над дорогою. Підвіска легко ковтає більшість дефектів і робить це незрівнянно краще, ніж колись жорсткий Defender. Можливо, навіть краще за Land Cruiser 300.

Взагалі, у Grenadier конкурентів дуже небагато. Головний, мабуть Mercedes-Benz G-класу Professional. Може ще Jeep Wrangler, щоправда він скоро залишиться в Європі тільки в гібридному виконанні. Щодо сучасного Land Rover Defender 110, то Ineos не вбачає в ньому конкурента. Так, він і досі непоганий на бездоріжжі, але без рами на серйозному оффроуді він вже не такий крутий. В тому числі з точки зору позашляхової геометрії. У Grenadier кліренс становить 264 мм, кут в’їзду 35 градусів, кут рампи 28 градусів, а кут з’їзду – 36 градусів. При тому що глибина броду сягає 800 мм. Для порівняння: у Defender було тільки 500 мм.

Та й взагалі, в Grenadier на бездоріжжі можна їхати дуже швидко без ризику "вбити" підвіску. Удари від ям не відчуваєш ні сідницями, ні руками на кермі. А коли він легко долає круті підйоми з розкислим ґрунтом, з’являється враження нереальності того, що відбувається. Ніби граєш на симуляторі. Адже ти просто повертаєш кермо, а машина сумлінно виконує команди. І це при тому, що в прототипах можна заблокувати виключно центральний диференціал. Блокування передка і заднього дифа не працювали. Але навіть в такому стані можна було оцінити потенціал ходової.

Важливо також, що готуючи машину до виробництва, "Інеосу" вдалося створити позашляховик, яка відповідає усім сучасним стандартам безпеки. Можу тільки уявити, наскільки важко було пройти тести на захист пішоходів з таким високим капотом і квадратним передком.

Вже зараз "Інеос" добудовує першу партію зі 130 прототипів, як частину виходу на фінальну стадію перед запуском в серію. Поки що випускатимуть лише 5-дверні версії, через півроку з'явиться і пікап. Виробник каже, що готовий серійно випускати по 30 тисяч машин на рік, а якщо буде попит, то і всі 50 тисяч. Хоча працівники жартують, що перші кілька сотень машин дістануться Джиму Редкліфу та його друзям. Потраплять вони і до України.

Використання моторів BMW підводить нас до моменту, хто ж їх продає у нас. Імпортером Ineos Automotive в Україні став компанія "АВТ Баварія".

Отож, британцям вдалося зробити свою модель легендарною ще до початку серійного виробництва. І на неї чекають не тільки українські фермери, але й багато ентузіастів у всьому світі, кому не вистачає справжнього витривалого позашляховика.

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