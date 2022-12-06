Открыто движение по восстановленному мосту на Варшаве в Житомирской области.

Сегодня запустили движение отремонтированным мостом через реку Ирша на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин вблизи села Украинка. До сих пор транспорт двигался временной переправой рядом.

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Трасса М-07 соединяет Киевщину и Житомирщину, объединяет пять областей страны и ведет к украино-польскому пункту пропуска «Ягодин-Дорогуск», поэтому восстановление проезда на всей ее протяженности является приоритетным.

В марте в результате боевых действий городов из-за Ирши были повреждены. По соображениям безопасности движение транспорта было закрыто. Через месяц для безопасного проезда обустроили временную переправу параллельно мосту. Это позволило пересекать реку без использования объездных маршрутов.

Какие работы провели на мосту:

Демонтировали мостовое полотно и тротуарные консоли, стенку шкафа, переходные плиты с киевской стороны.

Устроили ригели на опорах, шкафную стенку и переходные монолитные плиты со стороны Киева.

Устроили балки между опорами 0-5, отремонтировали опоры.

Заменили барьерное и жемчужное ограждение на всей протяженности моста и на подходах.

Устроили асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах и разметку.

Впереди – окрашивание опор, балок и ригелей защитной краской и завершение организации движения.

Напомним, что на территории Житомирской области возведены 2 временных объезда на месте разрушенных мостов: на трассе М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский и Р-02 Киев – Иванков – Овруч.