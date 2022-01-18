Ресурсы МТСБУ оказались беззащитными против хакерских атак. В организации утверждают что персональные данные страхователей не пострадали, но возобновить работу системы не могут уже несколько дней.

Информационные ресурсы, на которых размещена централизованная база данных МТСБУ, также, как и десяток правительственных сайтов подверглись хакерской атаке еще 14 января. В результате атаки перестала работать часть электронных сервисов и их до сих пор не могут восстановить.

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В МСТБУ уверяют что реестр, который содержит личные данные и информацию о договорах обязательного страхования гражданской ответственности миллионов украинских владельцев автомобилей, не был поврежден.

Когда возобновится работа реестра в МСТБУ не сообщают. "Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия атаки. Наши сотрудники работают круглосуточно вместе со специалистами государственных органов. В ближайшие дни восстановим поэтапно функционирование всей информационной системы МТСБУ”, – прокомментировал генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Как приобрести страховой полис

Автовладельцы имеют возможность заключать договоры внутреннего страхования в бумажном виде с любой страховой компанией. Однако в МТСБУ предупреждают о возможной активизации мошенников, занимающихся подделкой полисов ОСАГО, и настойчиво советует не заключать договоры с сомнительными лицами или в неприспособленных для этого местах и проверять полномочия страховых посредников относительно права на заключение договоров.

Обещают что после завершения работ по восстановлению информационных ресурсов МТСБУ заключение электронных договоров страхования будет возобновлено.

Автовладельцам, имеющим электронные полисы ОСАГО, напоминают, что визуальная форма полиса высылается на электронную почту страхователя сразу после заключения договора. Ее можно скачать на свой гаджет и/или распечатать. В случае, если визуальная форма электронного полиса утеряна, автовладелец может обратиться к страховщику, с которым заключен договор, с просьбой повторно прислать ему указанный документ.

Как оформить европротокол

Сообщение о ДТП с незначительными убытками, без вызова сотрудников Национальной полиции (в форме европротоколов) теперь необходимо оформлять в бумажной форме. Бланк европротокола выдается страховщиком, с которым заключается договор обязательного страхования. Если по какой-то причине автовладелец не имеет бланка европротокола, он может обратиться к своему страховщику.