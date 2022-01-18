Ресурси МСТБУ виявились беззахисними проти хакерьских атак. В установі стверджують що персональні данні страхувальників не постраждали, але відновити роботу системи не можуть вже кілька днів.

Інформаційні ресурси, на яких розміщена централізована база даних МТСБУ, також, як і десяток урядових сайтів зазнали хакерської атаки ще 14 січня. Внаслідок атаки перестала працювати частина електронних сервісів і їх досі не можуть відновити.

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У МСТБУ запевняють що реєстр, який містить особисті дані та інформацію про договори обов’язкового страхування цивільної відповідальності мільйонів українських власників автомобілів, не був пошкоджений.

Коли відновиться робота реєстру у МСТБУ не повідомляють. “Робимо все можливе, аби якнайшвидше подолати наслідки атаки. Наші співробітники працюють цілодобово разом зі спеціалістами державних органів. У найближчі дні відновимо поетапно функціонування всієї інформаційної системи МТСБУ”, - прокоментував генеральний директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Як придбати страховий поліс

Автовласники мають можливість укладати договори внутрішнього страхування в паперовому вигляді з будь-якою страховою компанією. Проте в МТСБУ попереджають про можливу активізацію шахраїв, що займаються фальсифікацією полісів ОСЦПВ, і наполегливо радить не укладати договори із сумнівними особами або у непристосованих для цього місцях та перевіряти повноваження страхових посередників щодо права на укладання договорів.

Обіцяють що після завершення робіт відновлення інформаційних ресурсів МТСБУ укладання електронних договорів страхування буде відновлене.

Автовласникам, які мають електронні поліси ОСЦПВ, нагадують, що візуальна форма полісу надсилається на електронну пошту страхувальника одразу після укладення договору. Її можна скачати на свій гаджет та/або роздрукувати. У разі, якщо візуальну форму електронного полісу загублено, автовласник може звернутися до страховика, з яким укладено договір, з проханням повторно надіслати йому зазначений документ.

Як оформити європротокол

Повідомлення про ДТП з незначними збитками, без виклику працівників Національної поліції (в формі європротоколів) тепер необхідно оформлювати в паперовій формі. Бланк європротоколу видається страховиком, з яким укладається договір обов’язкового страхування. Якщо з якоїсь причини автовласник не має бланку європротоколу, він може звернутися до свого страховика.