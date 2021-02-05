Теорию будущие водители смогут изучать самостоятельно, а экзамены будут принимать в условиях реального движения.

Новации предусмотрены проектом постановления КМУ о внесении изменений в "Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами", опубликованном на сайте МВД.

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В частности, изменится порядок приема практического экзамена для категорий B, C1, С, D1 и D. Практическая часть экзамена будет проходить не в два этапа (экзаменационная площадка и езда в условиях реального трафика), а в один. Предлагается оставить только вторую часть в виде экзамена в условиях дорожного движения.

Для категорий A, A1, B1 наоборот, хотят оставить экзамен только на площадке. А для получения категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE, останется практический экзамен в два этапа. На площадке при этом будут отрабатывать только парковку, а все остальное водители будут сдавать уже в условиях реального трафика.

Вырастет также срок действия теоретического экзамена, после которого можно сдавать практический – с 3 месяцев до 2 лет.

Упростились условия получения высших категорий. Теперь водителю не придется подтверждать свой стаж вождения. Сейчас, чтобы открыть высшую категорию, необходимо иметь опыт езды от одного года и более в автомобиле уже открытой категории. В проекте постановления КМУ предлагается исключить норму об опыте и выдавать удостоверения водителя только на основе экзамена в МВД.